При цьому автобусне виробництво в Україні в січні скоротилося на 58%.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні 2021 року, у порівнянні з січнем 2020 року, скоротилося на 29% - до 604 одиниць.

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Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, в січні було зібрано 576 легкових автомобілів, що на 27% менше в порівнянні з січнем 2020 року.

Автобусне виробництво в Україні в січні скоротилося на 58% і склало 24 штуки.

"Найбільшу кількість випустив завод "Черкаський автобус" - 15 штук. На ЗАЗі повідомили про виробництво 8 автобусів. Січневий результат Часовоярського автобусного заводу - 1 штука", - сказано в повідомленні.

Виробництво комерційних автомобілів склало 4 одиниці, що у 2 рази менше результату річної давності. Зазначається, що всі комерційні автомобілі були виготовлені на заводі "Черкаський автобус".

Що цьому передувало

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилося на 32% - до 4 952 одиниць.

У 2020 році було зібрано 4 202 легкових автомобілі, що на 33% менше, у порівнянні з 2019 роком.

Автобусне виробництво в Україні минулого року скоротилося на 20% і склало 699 штук.

Виробництво комерційних автомобілів склало 51 одиницю, що на 63% менше результату річної давності.

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Автор: Павло Степанець