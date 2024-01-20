Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований як на в’їзд, так і на виїзд з України.

Румунські фермери повністю розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне" на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба україни.

"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Відео дня

Блокада кордону з Румунією

Як повідомляв УНІАН, днями румунські фермери почали блокувати український кордон. 16 січня повідомлялося, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо певних вимог фермерів.

19 січня у ДПСУ повідомляли, що блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ПП "Красноїльськ", припинене. Водночас заблокованими залишалися пункти пропуску "Порубне" та "Дякове".

Вас також можуть зацікавити новини: