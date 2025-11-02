У Дніпропетровській області жертвами росіян стали хлопчики 11 і 14 років, на Одещині особисті дані вбитих встановлюються.

Російська окупаційна армія з вечора атакувала Україну, зокрема Одеську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Багато людей отримали поранення, серед загиблих – діти.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено приблизно о півночі. Моніторингові канали попередили, що на регіон з боку Чорного моря сунуть "Шахеди". Атаку ворог здійснював двома "хвилями".

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури розповіли, що ворог атакував Ізмаїльський район. Сталося загорання п’яти вантажних автомобілів на відкритій території автостоянки. Через атаку загинуло двоє цивільних людей - особисті дані чоловіків встановлюються. Ще троє постраждали: 42-річного чоловіка доставили до лікарні. Двом іншим постраждалим, 42-річному та 48-річному чоловікові, на місці надана медична допомога.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ізмаїльська районна державна адміністрація з посиланням на інформацію сил ППО попередила, що на території є БПЛА, які впали без детонації. Один із постраждалих госпіталізований, він отримав термічні опіки полум’ям. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу, стан постраждалого середньої тяжкості.

Також російська армія атакувала Запоріжжя. За даними начальника ОВА Івана Федорова, вночі ворог атакував Запоріжжя ракетами. Через це двоє людей дістали поранення - 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Ще один цивільний загинув та один поранений у Пологівському районі області. Пошкоджено 17 приватних будинків.

"Після нічної атаки залишаються знеструмленими 11434 абонентів. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки", - додав посадовець.

За даними очільника очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, ввечері агресор атакував Самарівський район. Загинули чотири людини, у тому числі хлопчики 11 і 14 років. Було відомо про 8 поранених, згодом посадовець уточнив, що у лікарні померла 50-річна жінка. Через удар росіян виникла пожежа, понівечений магазин та щонайменше 7 приватних будинків й автомобілі.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, окупаційна армія РФ завдала балістичого удару по Миколаєву. Щонайменше одна людина загинула, близько 20 отримали поранення, серед них двоє дітей - 12-річний хлопець та 9-річна дівчинка.

За попередніми даними, місто атаковано ракетою "Іскандер М" з касетною бойовою частиною. Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості, серед них – дитина. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС, автомобілі тощо.

