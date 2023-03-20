У разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть впасти на такі країни, як Фінляндія та Естонія.

Невідомі танкери перевозять нафту через Фінську затоку в східній частині Балтійського моря. РФ збільшила далекі перевезення нафти з використанням сумнівних суден після введення нафтового ембарго.

Прибуття сотень танкерів у поганому стані до вже перевантаженої Фінської затоки багаторазово збільшило ризики для морської безпеки та навколишнього середовища. Про це пише Euractiv.

У разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть впасти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані "танкери-привиди" належним чином.

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Аналогічну думку висловив капітан-лейтенант Туомас Луукконен з берегової охорони Фінської затоки. "За нашими оцінками, на деяких із цих суден є екіпаж, який, можливо, раніше не плавав в цьому районі. Це створює ризик аварії", - сказав Луукконен.

Крім того, судноплавні компанії в даний час займаються відвантаженням нафти з російських портів, додала доцент кафедри морського транспорту Талліннського технологічного університету Улла Тапанінен.

"За останні півроку з'явилася велика кількість судноплавних компаній, про які у нас практично немає інформації. Ми не отримуємо інформації ні про екіпаж, ні про стан і вік суден, оскільки вони не заходять в європейські порти", - сказала Тапанінен.

Нафтове ембарго проти РФ

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС і G7 заборонили майже весь морський імпорт нафти з Росії з 5 грудня 2022 року. В рамках нафтового ембарго було введено верхню межу цін на продаж російської нафти на рівні $60 за барель.

З 5 лютого 2023 року нафтові санкції ЄС і G7 поширилися на дизельне паливо та інші нафтопродукти з РФ. Тепер російські нафтопродукти, які коштують дешевше сирої нафти, можуть продаватися за ціною не більше $45 за барель. А для дизпалива та інших нафтопродуктів, які коштують дорожче нафти, стеля цін встановлена на рівні $100 за барель.

Через санкції Росія активно почала нарощувати кількість танкерів для транспортування нафти. Щомісяця в тіньовий флот агресора надходять від 25 до 35 суден. Усього для перевезення російської нафти використовується близько 600 танкерів (10% світового ринку). Восени стало відомо, що різко зросла торгівля танкерами, здійснювана невідомими суб'єктами в Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі.

В Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах з'явилися компанії, що володіють танкерними активами на суму 2 мільярди доларів. Менш ніж за рік вони зібрали флот, який зараз доставляє мільйони барелів російської нафти по всьому світу.

Зараз сотні суден з паливом намагаються приховати від сторонніх очей, куди вони прямують. Російський флот "тіньових" нафтових танкерів стає проблемою для всіх інших.

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