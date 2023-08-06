За повідомленням Молдавської залізниці, це сталося через сильну спеку.

У Молдові через спеку зійшли з рейок кілька вагонів із зерном, які прямували в один з річкових портів України.

Як повідомляє Молдавська залізниця, інцидент стався вчора вдень. Поїзд з 61 вантажним вагоном рухався зі станції Басарабяска в порт Рені, Україна. На ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга шість вагонів зійшли з рейок.

"Попередньою причиною аварії стала надзвичайно висока температура, через яку рейки ослабли", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що докладаються всі зусилля для відновлення руху на цій ділянці в найкоротші терміни.

Зерновий коридор - останні новини

Росія в липні в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди, після чого почала завдавати ударі по портовій і зерновій інфраструктурі півдня України, зокрема, і по Дунайських портах.

Окупанти атакували порти Рені та Ізмаїл, останній 2 серпня після російських ударів призупинив свою роботу.

На ці удари Росії дуже агресивно відреагувала Румунія, оскільки дунайські порти розташовані досить близько до її кордонів.

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