У Молдові через спеку зійшли з рейок кілька вагонів із зерном, які прямували в один з річкових портів України.
Як повідомляє Молдавська залізниця, інцидент стався вчора вдень. Поїзд з 61 вантажним вагоном рухався зі станції Басарабяска в порт Рені, Україна. На ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга шість вагонів зійшли з рейок.
"Попередньою причиною аварії стала надзвичайно висока температура, через яку рейки ослабли", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що докладаються всі зусилля для відновлення руху на цій ділянці в найкоротші терміни.
Зерновий коридор - останні новини
Росія в липні в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди, після чого почала завдавати ударі по портовій і зерновій інфраструктурі півдня України, зокрема, і по Дунайських портах.
Окупанти атакували порти Рені та Ізмаїл, останній 2 серпня після російських ударів призупинив свою роботу.
На ці удари Росії дуже агресивно відреагувала Румунія, оскільки дунайські порти розташовані досить близько до її кордонів.