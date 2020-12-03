Boeing 737 MAX здійснив свій перший політ після 20-місячної заборони через проблеми з безпекою лайнера. У перельоті брали участь понад півсотні представників американської преси.
Про це повідомляє ЦТС. Авіаперевізник намагався продемонструвати пасажирам, що модернізований літак безпечний.
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Рейс на лайнері 737 MAX здійснила авіакомпанія American Airlines.
Літак за 45 хвилин подолав відстань від Далласа в штаті Техас до Талси в Оклахомі.
На його борту перебувало 90 пасажирів і членів екіпажу, включаючи журналістів. Всі пасажири та екіпаж були в захисних масках.
Рейс за участю преси став першим після заборони експлуатації цієї моделі повітряного судна, коли на лайнері летіли пасажири, які не мають прямого відношення до авіабудування та авіаперевезень і нагляду за галуззю.
Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX
29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.
Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.
Відновлення експлуатації
- 28 травня 2020 року американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX.
- Федеральне авіаційне управління США (FAA) 28 червня, в електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.
- Станом на 20 липня 2020 року Boeing вперше з 2019 року продав два лайнера 737 Max.
- 18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи. Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".
- 22 листопада 2020 року виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай заявив, що Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.
- 25 листопада 2020 року Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) опублікувало умови, при яких Boeing 737 MAX європейських авіакомпаній зможуть повернутися у небо.
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