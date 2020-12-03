Авіаперевізники хочуть розвіяти побоювання з приводу безпеки польотів на 737 MAX напередодні першого пасажирського рейсу, який призначений на 29 грудня.

Boeing 737 MAX здійснив свій перший політ після 20-місячної заборони через проблеми з безпекою лайнера. У перельоті брали участь понад півсотні представників американської преси.

Про це повідомляє ЦТС. Авіаперевізник намагався продемонструвати пасажирам, що модернізований літак безпечний.

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Рейс на лайнері 737 MAX здійснила авіакомпанія American Airlines.

Літак за 45 хвилин подолав відстань від Далласа в штаті Техас до Талси в Оклахомі.

На його борту перебувало 90 пасажирів і членів екіпажу, включаючи журналістів. Всі пасажири та екіпаж були в захисних масках.

Рейс за участю преси став першим після заборони експлуатації цієї моделі повітряного судна, коли на лайнері летіли пасажири, які не мають прямого відношення до авіабудування та авіаперевезень і нагляду за галуззю.

Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.

Відновлення експлуатації

28 травня 2020 року американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) 28 червня, в електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.

Станом на 20 липня 2020 року Boeing вперше з 2019 року продав два лайнера 737 Max.

18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи. Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".

22 листопада 2020 року виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай заявив, що Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.

25 листопада 2020 року Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) опублікувало умови, при яких Boeing 737 MAX європейських авіакомпаній зможуть повернутися у небо.

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Автор: УНІАН