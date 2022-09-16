"Укрзалізниця" запускає в Харківській області потяги в Дергачі та Чугуїв

"Укрзалізниця" з 19 вересня починає курсування поїздів сполученням Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

У Дергачі курсуватимуть такі поїзди:

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№6002/6001 відправлятиметься з Харкова о 06:45, прибуття в Дергачі о 07:22. Зворотно зі станції Дергачі відправлятиметься о 07:42 і прибуватиме до Харкова о 08:20.

№6004/6003 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 08:40, прибуватиме до Дергачів о 09:18. Зворотно відправлятиметься зі станції Дергачі о 09:38 і прибуватиме до Харкова о 10:16.

Також "Укрзалізниця" відновлює вечірні рейси в цьому напрямку:

№6008/6007 відправиться зі станції Харків-Пасажирський о 17:15 і прибуде в Дергачі о 17:52. Зворотно зі станції Дергачі-18:07 і прибуде до Харкова о 18: 45.

№6010/6009 відправиться зі станції Харків-Пасажирський о 19:05 і прибуде в Дергачі о 19:42. Зворотно зі станції Дергачі-20:02 і прибуде до Харкова о 20: 40.

Відзначається, що на маршруті буде використовуватися рейковий автобус на 90 місць. Поїзд зупинятиметься на станціях Південний пост, Північний пост, Підгородна, Лозовенька, Моторна.

До Чугуєва курсуватимуть такі поїзди:

№6809/6808 відправлятиметься з Харкова о 07:06 та прибуватиме до Чугуєва о 08:41. З Чугуєва відправлятиметься о 09:06 і прибуватиме до Харкова о 10: 41.

№6815/6816 відправлятиметься з Харкова о 12:31 та прибуватиме до Чугуєва о 14:10. Зворотно з Чугуєва відправлятиметься о 14:29 і прибуватиме до Харкова о 15:55.

№6817/6818 відправлятиметься з Харкова о 17:35 і прибуватиме до Чугуєва о 19:14. Зворотно з Чугуєва відправлятиметься о 19:34 і прибуватиме до Харкова о 21:00.

Ситуація на Харківщині:

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення на деокупованій частині Харківської області: з 15 вересня між Харковом і Балаклією почав курсувати потяг.

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