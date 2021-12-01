Частка автомобілів старше 10 років збільшилася до 52%.

За останні три роки вік автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, збільшився вдвічі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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"52% ввезених в Україну авто з 2019 року - старше 10 років. Для порівняння, з 2014 по 2018 рік середній вік ввезених авто був менше ніж 5 років. Це був період до масових реєстрацій транспорту на єврономерах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2019 року по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість ввезених авто — 1,6 млн одиниць.

На думку голови Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, така ситуація є максимально невигідною для країни.

"Ситуація з перевезенням старих автомобілів є вигідною для ЄС, але максимально невигідною і нелогічною для України. Так в Україні заборонена реєстрація нових автомобілів класу ЄВРО-4, зате старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту Євро-2. Також в Україні не налагоджена утилізація старих авто, тому найближчим часом будемо мати велику проблему з цим", - цитує Назаренка Опендатабот.

Пільгове розмитнення:

13 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення автомобілів з єврономерами.

Згідно із законами, старі автомобілі з європейською реєстрацією, старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

За даними Державної митної служби, за півроку пільгового періоду розмитнення автомобілів на єврономерах до державного бюджету надійшло майже 3 млрд грн.

10 листопада завершився 180-денний термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автомобілів на єврономерах. Таким чином, за даними Держмитслужби, з 15 червня по 10 листопада 2021 року включно, було оформлено понад 85 тис.авто.

Автор: Герасименко Валентина