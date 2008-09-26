Європарламент просить роз`яснень у Конгреса США

Брюссель. 26 вересня. УНІАН. Європарламент попросить пояснень у Конгресу США щодо обвинувачень у фінансуванні кампанії проти Лісабонської угоди в Ірландії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 25 вересня на засіданні Конференції Президентів Європарламенту, до якої входить Президент, віце-президенти, голови політичних груп.

Конференція, зокрема, вирішила поставити це питання під час чергової зустрічі з представниками Конгресу США в рамках трансатлантичної парламентської співпраці.

Конференція президентів Європарламенту вирішила розглянути це питання після того, як ірландський бізнесмен Деклан ГЕНЛІ, що має інтереси в США і одночасно є одним з лідерів противників Лісабонської угоди визнав, що надав кредит групі Libertas (групи противників угоди – УНІАН) в 200 тис. євро з власних грошей. І це при тому, що максимально допустимий внесок пожертв в Ірландії не повинен перевищувати 6348 євро.

Депутати вирішили не створювати спеціальної комісії для розслідування, залишивши це право за Ірландською комісією стандартів в публічних закладах, однак заявили про намір постійно моніторити ситуацію.

Розмови про те, що Д.ГЕНЛІ може представляти американську змову проти Лісабонської угоди з’явилися після того, як ірландські медіа оприлюднили інформацію про те, що американська компанія бізнесмена Rivada Networks отримала від Пентагону контракт на 200 млн. євро для постачання комунікаційного обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Ірландія, єдина з 27-ми країн-членів ЄС, провела референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди. За результатами референдуму, 53,4% ірландців висловилися проти Лісабонської угоди, 46,6% - “за”.

10 вересня цього року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році, і спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни-члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року. Вибори до Європарламенту мають відбутися весною 2009 року.