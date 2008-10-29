Банк Fortis дурив своїх акціонерів

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Керівництво групи Fortis восени 2007 року обдурило акціонерів для залучення додаткового капіталу.

Про це повідомляє сьогодні бельгійська газета Le Soir.

За даними видання, 21 вересня 2007 року група оголосила емісію акцій на суму 13,4 млрд. євро, призначених для покупки нідерландського банку ABN Amro.

При цьому, повідомляє видання, у прес-релізі, розповсюдженому в той самий день, банк повідомляв, що його вклади на американському ринку цінних паперів, в тому числі, в так звані забезпечені боргові зобов’язання, достатньо незначні для того, щоб мати суттєвий ефект на показники діяльності банку за підсумками 2007 року.

Водночас, зазначає видання, з посиланням на копію внутрішнього документу групи Fortis, яке воно отримало з конфіденційних джерел, ще наприкінці серпня керівництво групи було ознайомлено зі станом речей щодо боргових зобов’язань.

Станом на кінець серпня, Fortis мав таких облігацій на суму 5,715 млрд. євро, з них на 5,128 млрд. – на американському ринку. Саме ці облігації першими постраждали внаслідок кризи на американському ринку нерухомості. За даними видання, з реальним станом справ були ознайомлені члени виконавчої ради групи Fortis, в тому числі нинішній керівник групи Філіп ДІРКС.

11 жовтня 2007 року Fortis повідомив про успішне розміщення акцій на 13,4 млрд. євро, що тодішній фінансовий директор групи Жільбер МІТТЛЕР охарактеризував як свідчення довіри акціонерів до стратегії групи.

Le Soir також повідомляє, що лише 8 листопада 2007 року, після оприлюднення результатів за третій квартал, стали зрозумілими реальні розміри капіталу, розміщеного на ризикованому американському ринку боргових зобов’язань, в результаті чого втрати групи Fortis стном на 28 вересня 2008 року зросли до 4 млрд. євро.

Видання також повідомляє, що це подання неправдивої інформації зараз розслідується прокуратурою Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня цього року уряди Бельгії, Нідерландів та Люксембургу домовилися про придбання по 49% акцій Fortis в усіх трьох країнах за 11,2 млд. євро, щоб врятувати банк від кризи.

Ще за тиждень уряд Нідерландів вирішив повністю викупити акції банку Fortis.

6 жовтня французький банк BNP Paribas заявив про намір купити бельгійські та люксембурзькі активи Fortis за 14,5 млрд. євро.

Відповідно до передбаченої процедури, спочатку Бельгія та Люксембург викуплять останні акції Fortis, після чого частину з них перепродадуть BNP Paribas.

Планується, що BNP Paribas викупить в Бельгії 75% банку Fortis та 100% - страхових активів Fortis, а також викупить 16% акцій банку у Люксембургу, збільшивши свою частку до 67%.

Частка Бельгії в BNP Paribas після завершення операції становитиме 11,6%, частка Люксембургу – 1,1%.

Банк Fortis має своє представництво в Україні, і займається в Україні, переважно, наданням страхових послуг.