Ратифікація Лісабонської угоди Чехією відкладається

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Конституційний суд Чехії відклав слухання про Лісабонську угоду з 10-го на 25-е листопада на прохання Президента країни.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив прес-секретар суду Міхал СПАСІЛ.

“Такі перенесення не дуже часті, однак, оскільки Президент є учасником процесу... ми повинні”, - сказав він.

За його словами, Президент попросив відкласти слухання та винесення вердикту до його поїздки в Ірландію – єдину країну, яка проводила референдум щодо Лісабонської угоди, і на референдумі більшість ірландців висловилися проти нової базової угоди ЄС.

В Ірландії Президент Чехії Вацлав КЛАУС, якого відносять до євро скептиків, планує провести зустрічі з Президентом Мері МакЕЛІС та прем’єр-міністром Брайаном КОУЕНОМ.

Чеський парламент зможе ратифікувати Лісабонську угоду лише після рішення Конституційного суду щодо відповідності угоди Конституції Чехії.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня прем’єр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК висловив сподівання, що його країна ратифікує Лісабонську угоду до кінця року.

13 грудня 2007 року лідери 27 країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році.

Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень. Країни-члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.

12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27 країн-членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.