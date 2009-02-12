Мінтранс планує обмежити доступ польських перевізників

Київ. 12 лютого. УНІАН. Міністерство транспорту та зв’язку України має намір обмежити доступ польських автоперевізників на український ринок, пише тижневик «Коментарі».

Йдеться про встановлення квоти дозволів на перевезення у/з третіх країн. Такий захисний захід уже кілька років пропонують українські перевізники, але вперше цю пропозицію зафіксували в офіційному протоколі Українсько-польської комісії з питань міжнародних автоперевезень.

За підсумками 2008 року польськими перевізниками було здійснено 54 тис. 498 перевезень із третіх країн в Україну, в основному з Німеччини (23 тис. 934), Голландії (6 тис. 071), Франції (4 тис. 279) і Великої Британії (4 тис. 161). Для порівняння, українські компанії торік виконали всього 2 тис. 432 перевезення із третіх країн до Польщі. Сьогодні частка поляків становить 70% від загальної кількості перевезень у/з третіх країн, здійснених іноземними перевізниками на територію України, відзначає видання.

Очевидно, з огляду на це Україна і запропонувала як інструмент конкурентної боротьби встановити квоту в 25 тисяч таких дозволів. Українська сторона вказала на необхідність захисту інтересів українських перевізників і повторно наполягла на розгляді цього питання.

Поляки, як пишуть «Коментарі», у свою чергу тонко натякнули, що торік використали тільки 135 тис. українських дозволів (зі 180 тисяч загальної квоти, яка включає ще й двосторонні і транзитні перевезення), а наші перевізники - 153 тис.

Як відзначено в підписаному протоколі, «польська сторона висловила стурбованість пропозицією української сторони» і наполягла на виконанні раніше досягнутих домовленостей (наприкінці 2008 року сторони запланували збільшити загальну квоту перевезень до 200 тисяч).

Ззовні ініціатива Мінтрансзв’язку із захисту національних перевізників виглядає виправданою. Але її реалізація навряд чи дасть очікувані результати. Навіть якщо для поляків буде уведена квота в 25 тис. дозволів, існують можливості обійти ці обмеження завдяки членству Польщі в ЄС. Завантажуючись у Німеччині або Франції, польський перевізник може доставити вантаж у Польщу й оформити на польську компанію, що буде виступати постачальником товару в Україну. А це вже належатиме до двосторонніх перевезень, обмежувати які невигідно обом країнам. Плюс приведе до подорожчання товару.

Крім того, ймовірні обмеження за взаємним квотуванням між Україною й Польщею можуть привести до нестачі автотранспорту для забезпечення імпортних поставок.

Остаточне рішення про квотування буде прийнято на чергових переговорах у квітні. Сторони домовилися в першому кварталі 2009 року не вводити додаткових обмежень у дозвільну систему й провести моніторинг виконання перевезень у/з третіх країн.

Втім, вважають «Коментарі», дана ініціатива має сенс як елемент тиску при вирішенні інших проблем, з якими українські перевізники стикаються в Польщі. Зокрема, польські контрольні органи небайдуже ставляться до українських автомобілів. Як стверджують очевидці, під час здійснення контролю відомі випадки навмисного ушкодження пломб тахографів, ручок перемикання режимів роботи водіїв й як наслідок - штрафи (розмір яких досягає 2 тис євро).