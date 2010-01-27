Країни-члени Ради Європи мають поважати свободу слова

Страсбург. 27 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає країни-члени забезпечити свободу медіа.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених сьогодні на засіданні сесії ПАРЄ рекомендаціях до доповіді “Повага до свободи медіа”, підготовленої депутатом Ендрю МАКІНТОШЕМ з Великобританії.

“За” проголосували 75 депутатів, проти – 2, утримався – 1.

У рекомендаціях ПАРЄ зазначила, що з 2007 року в Європі було вбито щонайменше 20 журналістів. У зв’язку з цим, Асамблея відзначила, що, зокрема, Росія не змогла завершити розслідування вбивства журналістки Анни Політковської. Крім того, у рекомендаціях зазначається, що з 2007 року ще 13 журналістів загинули в Росії з 2007 року: Іван Сафронов, В’ячеслав Іванов, Іліас Шурпаєв, Гаджи Абашилов, Сергій Протазанов, Магомет Євлоєв, Тельман Алішаєв, Шафіг Амрахов, Анастасія Бабурова, В’ячеслав Ярошенко, Наталя Естемірова, Абдулмалік Ахмеділов та Ольга Котовська.

Депутати також висловили жаль щодо вбивства журналістів Георгі Соєва в Болгарії, Іво Пуканіча та Ніко Франжича в Хорватії, Сіхан Хейрсевенера в Туреччині.

У документі із жалем констатується загибель чотирьох журналістів під час російсько-грузинської війни у серпні 2008 року – Олександра Клімчука, Грігола Чіхладзе, Стана Сторіманса та Георгія Рамішвілі.

У документі Комітету міністрів Ради Європи рекомендовано переглянути національні законодавства та практику з метою забезпечення того, щоб антитерористичні заходи повністю поважали свободу медіа, допомогти країнам-членам Ради Європи у підготовці суддів, правоохоронних органів та поліції з питань захисту журналістів та медіа від жорстокості.

Депутати закликали владу Росії та Азербайджану переглянути своє законодавство щодо відповідальності за наклеп та приниження честі і гідності, і приведення їх у відповідність до резолюцій ПАРЄ. Крім того, депутати порекомендували Комітету Міністрів закликати уряди Вірменії, Азербайджану, Молдови, Росії, України та Білорусі забезпечити вільний та рівний доступ всіх політичних партій та кандидатів до медіа напередодні виборів, і приділити особливу увагу цьому питанню при оцінці наступних виборів.

Комітету міністрів також рекомендовано закликати Росію до завершення розслідувань справ про вбивство журналістів, закликати Вірменію переглянути законодавство щодо видачі ліцензій на мовлення.

У рекомендаціях також міститься прохання до Генерального секретаря Ради Європи спрямувати необхідні ресурси на збір інформації щодо актів жорстокості проти журналістів в країнах-членах, аналізувати цю інформацію і оприлюднювати аналіз на веб-сайті Ради Європи.

У документів також міститься заклик до влади Білорусі не зловживати арбітражним адміністративним законодавством для обмеження прав на свободу слова.