У Греції держслужбовці розпочали дводенний страйк

Київ. 4 травня. УНІАН. Працівники грецького державного сектору, на плечі яких лягає основний тягар бюджетних скорочень - таких як зарплати і пенсії, - почали 48-годинний страйк.

Ця акція проводиться напередодні загального національного страйку, запланованого на середу, передає Бі-Бі-Сі.

Бюджетні скорочення оголошені урядом в рамках режиму жорсткої економії, прийнятого Афінами в обмін на пакет допомоги в розмірі 110 млрд. євро, яку мають намір надати Греції Європейський союз і Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Суть цих заходів у тому, аби впродовж найближчих трьох років скоротити державні витрати країни на 30 млрд. євро і опустити рівень бюджетного дефіциту до 2014 року нижче за позначку в 3% від ВВП. Сьогодні цей показник сягає 13,6%.

Серед заходів: відмова від премій для службовців держсектору; обмеження розміру щорічних відпускних і їх цілковита відміна для високооплачуваних категорій; заборона на збільшення зарплат і пенсій в держсекторі, щонайменше, на три роки; збільшення ПДВ з 21% до 23%; підвищення акцизів на пальне, алкоголь і тютюн на 10% і оподаткування незаконного будівництва.

Профспілки, однак, переконані в тому, що всі скорочення позначаться насамперед на малозабезпечених жителях країни.

”Є інші речі, які можна було б зробити до того як відбирати гроші у пенсіонера, який одержує 500 євро на місяць”, - заявив в ефірі одного з грецьких телеканалів лідер профспілки службовців держсектору Спірос ПАПАСПІРОС.

Напередодні, у понеділок, група грецьких вчителів, незадоволених політикою влади, прорвалася в афінську студію головного державного мовлення країни. Того ж дня близько 150 військовослужбовців провели мовчазний парад, висловивши таким чином своє ставлення до скорочення їх премій. А в вівторок вранці незадоволені розгорнули транспаранти над стінами Акрополя.

Домовленість, відповідно до якої Євросоюз надасть як допомогу Греції 80 млрд. євро, а МВФ - 30 млрд., покликана запобігти гіршому сценарію, коли Греція оголосила б дефолт щодо своїх гігантських боргів.

Але щоб знайти законну силу, ця угода повинна бути ратифікована парламентами деяких з півтора десятка країн, на території яких в обігу єдина європейська валюта.

Греція, зі свого боку, в обмін на 110-мільярдну позику повинна здійснити жорсткі скорочення своїх витрат, які прем`єр-міністр країни Георгіос ПАПАНДРЕУ назвав ”великою жертвою”.