Македонія зацікавилась ”Південним потоком”

Москва. 18 червня. УНІАН. Македонія висловила зацікавленість у приєднанні до проекту «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента Республіки Македонія Георге ІВАНОВА в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Учасники зустрічі обговорили поточні питання взаємодії в енергетичній сфері. В ході переговорів македонська сторона висловила зацікавленість у збільшенні поставок природного газу з Росії і в приєднанні до проекту «Південний потік», - йдеться в повідомленні.

У зв`язку з цим О.МІЛЛЕР поінформував Г.ІВАНОВА про те, що «Газпром» готовий розглянути можливість будівництва відведення від транснаціональної системи «Південний потік» до Македонії. Для цього необхідно випереджаючими темпами провести техніко-економічний розрахунок щодо даного газопроводу, оскільки розробка ТЕО інших ділянок «Південного потоку» перебуває у високому ступені готовності.

У разі позитивного рішення про технічну здійсненність і економічну доцільність будівництва газопроводу-відведення від «Південного потоку» до Македонії, сторони ініціюють підписання міжурядової угоди, контракту на постачання газу й заснують спільну компанію для управління проектом.

Для прискорення роботи в зазначеному напрямку О.МІЛЛЕР і Г.ІВАНОВ ухвалили рішення створити двосторонню робочу групу, а також намітили візит голови правління ВАТ «Газпром» до Македонії на осінь цього року.

Як зазначив у рамках зустрічі О.МІЛЛЕР, «інтерес нових країн до «Південного потоку» підтверджує актуальність, важливість і економічну привабливість газопроводу».

Поставки російського газу до Македонії здійснюються з 1997 року.

У 2009 році «Газпром» поставив до країни 0,1 млрд. куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Її загальна протяжність становитиме близько 900 км, максимальна глибина – понад 2 км. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме до 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Положеннями цих документів передбачено створення спільних проектних компаній для виконання ТЕО проекту і, в разі підтвердження технічної здійсненності й комерційної доцільності, подальшого проектування, будівництва та експлуатації газопроводу «Південний потік» на територіях країн-учасниць.

7 червня 2010 р. у Москві ВАТ «Газпром» і компанія DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) підписали статут спільної проектної компанії (СПК) South Stream Greece S.A, яка створюється на паритетних принципах «Газпромом» і DESFA S.A. для реалізації грецької ділянки проекту «Південний потік».