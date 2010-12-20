ОБСЄ: Білорусі ще багато чого треба зробити для демократизації виборів

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Місія спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) вважає, що Білорусь має ще багато чого зробити для досягнення міжнародних стандартів демократичності проведення виборів.

Про це повідомляється сьогодні на офіційному сайті ОБСЄ з посиланням на попередню доповідь спостерігачів на президентських виборах у Білорусі.

«Вчорашні президентські вибори продемонстрували, що Білорусь все ще повинна пройти значний шлях для відповідності зобов`язанням у рамках ОБСЄ, незважаючи на те, що деякі окремі покращення було зроблено», - говориться в повідомленні ОБСЄ.

У повідомленні зазначається, що вибори були затьмарені затриманням більшості кандидатів і сотень активістів, журналістів і представників цивільного суспільства.

Крім того, спостерігачі відзначають, що хоча процес голосування в цілому оцінюється позитивно, проте процес підрахунку голосів, як мінімум на половині дільниць, де проводилося спостереження, було оцінено як поганий або дуже поганий.

«Це підриває кроки, зроблені для покращення виборів», - говориться в повідомленні ОБСЄ.

«Ці вибори не змогли дати Білорусі необхідний новий старт. Процес підрахунку голосів був недостатньо прозорий. Люди Білорусі заслуговують на краще», - цитується в повідомленні голова короткострокової місії спостерігачів Тоні ЛЛОЙД.

«Я дуже сильно сподівався, що цього разу ми зможемо дати більш позитивну оцінку. На жаль, це неможливо в світлі небездоганного підрахунку голосів і жорсткої відповіді влади на вчорашні демонстрації», - заявив голова довгострокової місії спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ Геєрт-Хайнріх АРЕНС.

Він також закликав владу Білорусі слідувати своїм зобов`язанням у рамках ОБСЄ і не зупиняти необхідні демократичні реформи, щоб привести вибори до міжнародних стандартів.

Спостерігачі відзначили, що під час кампанії кандидати в Президенти мали можливість передати свої повідомлення виборцям і звертатися до них безпосередньо під час двох телевізійних дебатів і в прямому ефірі без цензурування, хоча і в обмеженому форматі.

Разом з тим, на думку спостерігачів, нинішній Президент країни та інші кандидати були в недостатньо рівних умовах, коли національні мовці 90% політичних новин присвячували чинному Президенту.

Центральна виборча комісія, на думку спостерігачів, займалася організацією виборів. В цілому добре і прозоро, проте не неупереджено.

Крім того, незважаючи на те, що законодавство дозволяло включення представників опозиції до складу виборчих комісій, кількість представників опозиційних кандидатів у них не перевищила 1%.

Спостерігачі також відзначили, що, незважаючи на деякі законодавчі покращення, законодавство поки що не дозволяє повністю проводити вибори відповідно до зобов`язань Білорусі в рамках ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування стало одним з механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи і студентів брати участь в достроковому голосуванні.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.

Опозиціонери стверджують, що для їхнього розгону минулої ночі міліція використовувала кийки та світло-шумові гранати. МВС, у свою чергу, заявляє, що зіткнення спровокували представники опозиції, які кілька разів штурмували будинок уряду.

О.ЛУКАШЕНКО є Президентом Білорусі з 1994 року – з моменту введення цієї посади в країні.