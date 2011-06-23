Геращенко та Чорновіл обговорили з експертами ЄС питання євроінтеграції

Київ. 23 червня. УНІАН. Перший заступник голови Комітету у закордонних справах Тарас ЧОРНОВІЛ та голова підкомітету Комітету з питань євроінтеграції Ірина ГЕРАЩЕНКО обговорили з представниками робочої групи ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії (COEST) аспекти євроінтеграційних процесів в Україні та роботу українського парламенту в цьому напрямку.

Як повідомила УНІАН народний депутат І.ГЕРАЩЕНКО, представники COEST цікавилися ходом прийняття нового виборчого законодавства та створення рівних можливостей для усіх політичних сил на майбутніх парламентських виборах. Вони зазначили, що проведення прозорих виборів буде важливим тестом для України на предмет її відповідності європейським стандартам. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, європейські експерти погодилися з українськими депутатами, що для України важливою залишається не лише економічна інтеграція, а в першу чергу надзавданням є проведення справжніх реформ та розвиток демократичних процесів, дієва боротьба з корупцією, повага до опозиції і прав людини.

В ході зустрічі І.ГЕРАЩЕНКО поінформувала європейських експертів про роботу парламентського комітету з питань євроінтеграції щодо адаптації українського законодавства до європейського. Вона зазначила, що через експертизу Комітету зараз проходить 70 відсотків всіх законопроектів, які розглядаються у Верховній Раді до першого читання. При цьому депутат окреслила серйозну, на її думку, проблему: законопроекти нерідко зазнають серйозних змін до другого читання. На думку І.ГЕРАЩЕНКО, потрібно це враховувати і встановити правило, аби законопроекти проходили експертизу на відповідність європейським нормам і стандартах напередодні прийняття в цілому, це сприятиме дієвій адаптації українського законодавства.

Також вона вважає актуальним посилення повноважень Комітету з питань євроінтеграції, адже в усіх країнах Східної Європи, які стали членами ЄС, комітети з питань євроінтеграції відігравали значну роль в процесі адаптації законодавства. Депутат також розповіла, що донедавна Комітет з євроінтеграції був найменшим у Верховній Раді України, там працював лише один представник від Партії регіонів, сьогодні комітет збільшився за рахунок представників партії влади, але його повноваження не відповідають покладеним на комітет завданням.

Також депутат наголосила, що опозиція виступає не лише за економічну інтеграцію, а в першу чергу, за впровадження європейським норм і правил.

В свою чергу Т.ЧОРНОВІЛ підкреслив, що тема європейської інтеграції об’єднує різні парламентські фракції. Зокрема, це підтверджує створення міжфракційного об’єднання «Європейський вибір» та групи зі зв’язків із Європейським парламентом, які є надпартійними проектами і просуватимуть ідею євроінтеграції у парламентському вимірі, посилюватимуть між партійний і міжпарламентський діалог.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що для влади європейський вибір став «абсолютною істиною». Однак, наголосив він, «деякі політичні сили у парламенті не мають уявлення про неформальне бачення євроінтеграції». Депутат зупинився на проблемі «вибірковості українського законодавства щодо питань правосуддя та виборів». При цьому Т.ЧОРНОВІЛ та І.ГЕРАЩЕНКО наголосили, що важливо аби в Європі «не було, ані загальної критичності до України, ані байдужості і відсторонення до процесів в Україні, оскільки і те, і інше є небезпечним».

Т.ЧОРНОВІЛ також зазначив, що у питанні євроінтеграції «хотілось би перейти від плану дій до дорожньої карти, тобто від зобов’язань України перед ЄС - до розуміння двосторонніх зобов’язань між Україною та Євросоюзом».

*** Робоча група ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії (COEST) є експертною групою Ради ЄС, до сфери відповідальності якої належать питання, пов’язані з розвитком відносин ЄС з країнами Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

Вона складається з дипломатичних радників постійних представництв держав-членів ЄС у Брюсселі. Цей орган формулює і представляє на робочому рівні позиції держав-членів і опрацьовує спільно з іншими робочими групами Ради ЄС рішення стосовно країн зазначеного регіону для винесення їх на розгляд Комітету постійних представників (COREPER) у Раді міністрів ЄС. Нинішній візит делегації COEST в Україну організовується за ініціативою Угорського головування в ЄС. Попередній візит делегації COEST в Україну відбувся 29-30.01.2007 р.