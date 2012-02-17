Угорщина відповіла Єврокомісії

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Уряд Угорщини направив сьогодні відповіді Єврокомісії щодо відповідності свого законодавства законодавству ЄС і, зокрема, Угоді ЄС в рамках процедури про порушення законодавства ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у постійному представництві Угорщини при ЄС.

“Уряд Угорщини передав сьогодні Єврокомісії в рамках відведеного терміни відповіді щодо трьох процедур про порушення законодавства, розпочатих у січні (про незалежність національного банку Угорщини, незалежність органу захисту персональних даних та пенсійного віку суддів), а також щодо двох додаткових питань, піднятих Європейською комісією (щодо функціонування судової системи та ситуації в ЗМІ)”, - написано в повідомленні представництва.

У повідомленні наголошується, що влада Угорщини перебуває в постійному контакті з Європейською комісією і сподівається на об’єктивний та професійний аналіз своїх відповідей службами Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2011 року парламент Угорщини схвалив нову Конституцію країни, яка набрала чинності з 1 січня цього року.

Після цього, парламент країни в рамках реалізації конституційної реформи схвалив низку законів, які викликали стурбованість в ЄС, через невідповідність законодавству ЄС.

17 січня цього року Єврокомісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини. Зауваження Комісії стосуються положень нових законів, схвалених парламентом Угорщини у грудні минулого року, щодо забезпечення незалежності центрального банку, органу влади із захисту персональних даних, а також щодо пенсійного віку суддів. Крім того, Комісія направила запит з проханням надати більш розширену інформацію щодо незалежності судової системи країни, а також щодо ситуації у сфері свободи засобів масової інформації. Процедура про порушення законодавства проводитиметься за скороченими термінами.

16 лютого цього року Європарламент схвалив резолюцію, якою вирішив підготувати спеціальну доповідь щодо відповідності законодавства Угорщини законодавству ЄС з тим, щоб вирішити, чи варто розпочинати процедуру за статтею 7 Угоди ЄС проти Угорщини, яка полягає в ініціюванні позбавлення країни-члена ЄС частини повноважень у випадку грубого порушення демократичних принципів.