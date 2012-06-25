Спрощення візового режиму ЄС з Україною не повинно залежати від політики

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Павел Коваль закликає Єврокомісію та Раду ЄС підписати зміни до угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Україною.

Про це йдеться у заяві П.Коваля, текст якої передано УНІАН прес-службою Європарламенту.

“Угода між Україною та Європейським Союзом про зміни до угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення видачі віз була парафована 16 лютого 2012 року. В світлі останніх подій, можна було б очікувати на швидке підписання цієї угоди. Ми закликаємо Єврокомісію та Раду ЄС здійснити необхідні кроки для укладення угоди без будь-яких затримок, щоб надіслати потужний сигнал українському народу, що, незважаючи на політичні перешкоди, ЄС готовий активно підтримувати його очікування”, - написано в заяві.

П.Коваль нагадав, що Комітет міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС неодноразово підкреслював, що запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною є дуже важливим для багатьох українців, представляючи неурядові громадські організації та компанії, і є надзвичайно важливим для прискорення контактів між людьми.

Він також зазначив, що в останніх рекомендаціях Комітету за підсумками засідання 12-13 червня в Страсбурзі підкреслюється, що спрощення подорожей для українських громадян не повинно залежати від політичного клімату у відносинах Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан Редінг блокує подальше спрощення процедури оформлення віз з Україною через стурбованість ситуацією з правами людини в Україні.

Пропозиція щодо внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС вже готова, однак перед підписанням, потребує затвердження Єврокомісією, а потім – Радою ЄС. Разом з тим, оскільки рішення Єврокомісією приймаються колегіально, то через позицію В.Редінг проект угоди не може бути переданий на затвердження Ради ЄС.

Україна та ЄС завершили переговори про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму у грудні минулого року.

Зміни до угоди про спрощення візового режиму передбачають, зокрема, розширення категорій осіб, яким візи оформлюватимуться за спрощеною процедурою.