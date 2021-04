Власники PS4 та PS5 отримають в грі унікальні скіни з героями платформера Ratchet & Clank.

Популярну багатокористувацьку гру Among Us випустять на консолі PlayStation. Реліз відбудеться вже цього року.

Про це стало відомо під час трансляції State of Play, яка пройшла в ніч з 29 на 30 квітня.

Користувачі PS4 та PS5 отримають в Among Us ексклюзивні скіни Ретчета і Кланка – героїв однойменної серії платформерів. При цьому грати в Among Us власники консолей PlayStation зможуть разом з користувачами інших платформ. Розробники реалізують кроссплей.

Трейлер Among Us

Детальніше про Among Us

Among Us натхненна рольовою грою "Мафія", але виконана у науково-фантастичних декораціях. Дії розгортаються на борту космічного корабля, де гравці в ролі членів екіпажу намагаються знайти зрадника в своїх рядах.

Гра вийшла у 2018 році, але несподівану популярність отримала лише у 2020-му. Після цього Among Us випустили на Nintendo Switch, а незабаром портують на PS4 й PS5.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов