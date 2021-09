Керувати настолкою можна буде за допомогою смартфона.

Чеська студія Warhorse оголосила про створення настільної гри за мотивами своєї середньовічної RPG Kingdom Come: Deliverance. Збирати кошти на створення Kingdom Come: Deliverance – The Board Game розробники будуть на платформі Gamefound. Краудфандингова кампанія розпочнеться на початку 2022 року.

Настолка буде розрахована на 1-4 гравців із середнім часом ігрової сесії у 90-150 хвилин, повідомили розробники.

Головною особливістю Kingdom Come: Deliverance – The Board Game стане керування зі смартфона. Завдяки спеціальному додатку користувачі отримають можливість обирати та налаштовувати потрібний сценарій, слухати діалоги і фонову музику, яка буде підлаштовуватися під те, що відбувається.

Сюжет настільної гри розгорнеться за часів гуситських війн, через 18 років після подій Kingdom Come: Deliverance.

Гравці зможуть прокачувати свого персонажа.

Нагадаємо, Kingdom Come: Deliverance – це рольова гра з видом від першої особи у середньовічних декораціях від студії Warhorse, розробники якої брали участь у створенні культової Mafia: The City of Lost Heaven.

Дії KCD відбуваються у королівстві Богемія в 1403 році на тлі конфлікту між королем Вацлавом IV та його братом Сигізмундом. На початку гри половецькі найманці Сигізмунда розоряють шахтарське поселення. Головний герой Індржих, син коваля, втрачає батьків при нальоті і поступає на службу до пана Радцига Кобили, який очолює опір проти Сигізмунда. У спробі помститися вбивцям батьків герой буде втягнутий в змову з метою відновити на троні законного короля Вацлава IV.

Оригінальна гра вийшла в 2018 році на ПК, PS4, Xbox One і отримала позитивні відгуки від гравців і ЗМІ.

Автор: Сергій Коршунов