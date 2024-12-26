Управління здійснюється через WASD і Ctrl+E.

Реддитор із ніком brighty360 створив незвичайну версію Elden Ring – можливо, навіть хардкорнішу, ніж оригінальна гра. Вона працює в Microsoft Excel і абсолютно безкоштовна. Управління здійснюється через WASD і Ctrl+E.

Гравцям належить досліджувати Міжзем'я, представлене у вигляді 2D-карти, і битися з різноманітними монстрами. Битви зроблені покроковими, асети запозичені з оригінальної гри From Software. У проєкту є навіть вступний ролик.

Карта гри складається з 90 000 клітинок, містить понад 60 видів зброї та понад 50 супротивників; реалізовано три класи персонажів і систему прокачування. Під час дослідження Міжзем'я в Excel можна пройти низку квестів, добути понад 25 комплектів спорядження і досягти одного з чотирьох можливих фіналів.

На розробку цієї версії гри в автора пішло близько 20 годин, а ще стільки ж часу він витратив на тестування. Реддитор припускає, що в якийсь момент може повернутися до проєкту і випустити для нього DLC.

Приклад геймплея:

Скріншоти:

Великим анонсом від FromSoftware на The Game Awards 2024 стала Elden Ring Nightreign – кооперативний екшен-спін-офф у всесвіті Elden Ring. Розробники надихнулися форматом "полювання на босів", нагадуючи серію Monster Hunter. Реліз у 2025 році на Windows, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

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