Мова про фізичні видання проектів для приставок. Статистика по цифрових копіях не розкривається.

Портал GameDev.dou.ua опублікував рейтинг продаж фізичних видань ігор в Україні за жовтень поточного року. Завдяки цьому можна зрозуміти, які проекти користувалися найбільшою популярністю в нашій країні.

Дані надав ERC — офіційний дистрибутор PlayStation і консольних ігор в Україні. Згідно зі свіжою інформацією, фізичні видання почали продаватися на території нашої держави в 2018 році. Відтоді оборот дискових копій проектів зріс майже вдесятеро — з 25 тисяч до 230 тисяч у 2020-му. Цього року статистика напевно виявиться ще вищою.

Найпопулярнішою грою жовтня серед консольних фізичних видань стала FIFA 22. Чергова частина серії футбольних симуляторів посіла перше і друге місце — версії для PS4 і PS5 відповідно. Мабуть, в Україні є багато любителів цього виду спорту. Умовну "бронзу" отримала Grand Theft Auto V Premium Edition, а на четвертій позиції опинилася Minecraft. Playstation 4 Edition. Замикає першу п'ятірку новинка в особі Far Cry 6. Варто відзначити, що ERC відмовився розкривати обсяги продажів, тому точні цифри дізнатися не вдасться.

Повний рейтинг продаж консольних ігор на території України за жовтень

FIFA 22 (PS4); FIFA 22 (PS5); Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4); Minecraft. Playstation 4 Edition (PS4); Far Cry 6 (PS4); Mafia Definitive Edition (PS4); Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS4); The Last of Us Part II (PS4); Mortal Kombat X (PS4); Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS5); Demon’s Souls Remake (PS5); Deathloop (PS5); Mafia Trilogy (PS4); Red Dead Redemption 2 (PS4); It Takes Two (PS4); Far Cry 6 (PS5); FIFA 22 (Xbox One); UFC 4 (PS4); Call of Duty: Black Ops 4 (PS4); Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5).

Автор: Назар Степорук