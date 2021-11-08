З'явився рейтинг найпопулярніших ігор жовтня в Україні / фото Electronic Arts

Портал GameDev.dou.ua опублікував рейтинг продаж фізичних видань ігор в Україні за жовтень поточного року. Завдяки цьому можна зрозуміти, які проекти користувалися найбільшою популярністю в нашій країні.

Дані надав ERC — офіційний дистрибутор PlayStation і консольних ігор в Україні. Згідно зі свіжою інформацією, фізичні видання почали продаватися на території нашої держави в 2018 році. Відтоді оборот дискових копій проектів зріс майже вдесятеро — з 25 тисяч до 230 тисяч у 2020-му. Цього року статистика напевно виявиться ще вищою.

Найпопулярнішою грою жовтня серед консольних фізичних видань стала FIFA 22. Чергова частина серії футбольних симуляторів посіла перше і друге місце — версії для PS4 і PS5 відповідно. Мабуть, в Україні є багато любителів цього виду спорту. Умовну "бронзу" отримала Grand Theft Auto V Premium Edition, а на четвертій позиції опинилася Minecraft. Playstation 4 Edition. Замикає першу п'ятірку новинка в особі Far Cry 6. Варто відзначити, що ERC відмовився розкривати обсяги продажів, тому точні цифри дізнатися не вдасться.

FIFA 22 / фото Electronic Arts

Повний рейтинг продаж консольних ігор на території України за жовтень

  1. FIFA 22 (PS4);
  2. FIFA 22 (PS5);
  3. Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4);
  4. Minecraft. Playstation 4 Edition (PS4);
  5. Far Cry 6 (PS4);
  6. Mafia Definitive Edition (PS4);
  7. Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS4);
  8. The Last of Us Part II (PS4);
  9. Mortal Kombat X (PS4);
  10. Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS5);
  11. Demon’s Souls Remake (PS5);
  12. Deathloop (PS5);
  13. Mafia Trilogy (PS4);
  14. Red Dead Redemption 2 (PS4);
  15. It Takes Two (PS4);
  16. Far Cry 6 (PS5);
  17. FIFA 22 (Xbox One);
  18. UFC 4 (PS4);
  19. Call of Duty: Black Ops 4 (PS4);
  20. Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5).

Автор: Назар Степорук