Портал GameDev.dou.ua опублікував рейтинг продаж фізичних видань ігор в Україні за жовтень поточного року. Завдяки цьому можна зрозуміти, які проекти користувалися найбільшою популярністю в нашій країні.
Дані надав ERC — офіційний дистрибутор PlayStation і консольних ігор в Україні. Згідно зі свіжою інформацією, фізичні видання почали продаватися на території нашої держави в 2018 році. Відтоді оборот дискових копій проектів зріс майже вдесятеро — з 25 тисяч до 230 тисяч у 2020-му. Цього року статистика напевно виявиться ще вищою.
Найпопулярнішою грою жовтня серед консольних фізичних видань стала FIFA 22. Чергова частина серії футбольних симуляторів посіла перше і друге місце — версії для PS4 і PS5 відповідно. Мабуть, в Україні є багато любителів цього виду спорту. Умовну "бронзу" отримала Grand Theft Auto V Premium Edition, а на четвертій позиції опинилася Minecraft. Playstation 4 Edition. Замикає першу п'ятірку новинка в особі Far Cry 6. Варто відзначити, що ERC відмовився розкривати обсяги продажів, тому точні цифри дізнатися не вдасться.
Повний рейтинг продаж консольних ігор на території України за жовтень
- FIFA 22 (PS4);
- FIFA 22 (PS5);
- Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4);
- Minecraft. Playstation 4 Edition (PS4);
- Far Cry 6 (PS4);
- Mafia Definitive Edition (PS4);
- Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS4);
- The Last of Us Part II (PS4);
- Mortal Kombat X (PS4);
- Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS5);
- Demon’s Souls Remake (PS5);
- Deathloop (PS5);
- Mafia Trilogy (PS4);
- Red Dead Redemption 2 (PS4);
- It Takes Two (PS4);
- Far Cry 6 (PS5);
- FIFA 22 (Xbox One);
- UFC 4 (PS4);
- Call of Duty: Black Ops 4 (PS4);
- Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5).