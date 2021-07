Спочатку розробники придумали інше джерело натхнення для татуювання метелика на руці головної героїні.

В The Last of Us Part II знайшли вирізаний діалог, який проливає світло на походження татуювання Еллі – головної героїні гри.

Користувач під ніком taegukie на форумі Reddit повідомив, що зібрав з невикористаних фраз діалог між Джоелом та Еллі. Передбачається, що розмова між героями відбувалася в одному з флешбеків – у главі 17 під назвою "Знайдені струни" (Finding Strings).

У бесіді Джоел згадує голограму, що належить доктору Даніеле Стар — персонажу вигаданого коміксу Savage Starlight, колекційну картку якого можна знайти у грі. Джоел припускає, що ця голограма надихнула Еллі на створення татуювання у вигляді метелика.

"Джоел: Я помітив, що її, е-е-е, голограму... Штука з карти. Так от звідки взялося твоє татуювання?

Еллі: Ух ... Можливо... Засуджуєш?

Джоел: Просто цікаво.

Еллі: Брехун!

Джоел: Ну, як я й казав, я не засуджую. Я гадаю, метелик красивий"

Мабуть, в результаті розробники вирішили зупинитися на іншому варіанті походження татуювання Еллі. Той самий метелик з'явився на гітарі Джоела. Що, судячи з усього й надихнуло Еллі зробити собі таке тату.

Нагадаємо, The Last of Us Part II вийшла у червні 2020-го, ставши лідером за кількістю нагород "Гра року". У неї їх понад 300. Цього року канал HBO запустив виробництво серіалу за мотивами першої частини гри. Зйомки проходять у Канаді. Головні ролі в шоу грають Педро Паскаль (Джоел) та Белла Рамзі (Еллі). Раніше ці актори разом знімалися у серіалі "Гра престолів".

Автор: Сергій Коршунов