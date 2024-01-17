Реліз гри намічено на другу половину 2024-го, але поки без точної дати.

У другій половині 2024-го виходить Frostpunk 2 – сиквел однієї з найкращих стратегій останніх років, яка також отримає офіційну українську локалізацію. Студія-розробник 11 bit studios поділилася першим повноцінним трейлером новинки.

Протягом майже двох хвилин гравці можуть помилуватися промерзлим світом, самим містом і його жителями, які з різними проханнями звертаються до мера поселення – його роль і належить взяти на себе геймерам.

Як і в першій частині, в сиквелі належить приймати важливі рішення, які будуть мати наслідки у майбутньому. Попередніми враженнями про Frostpunk 2 раніше ділилися журналісти, які відзначили, що продовження помітно відрізняється від першої частини, в тому числі в плані масштабу.

У гри вже є сторінки на всіх головних ПК-майданчиках – Steam, GOG, EGS, крім того, в день релізу вона поповнить каталог Game Pass на ПК. Через деякий час симулятор вийде на PS5 і консолях Xbox Series.

Геймплейний трейлер Frostpunk 2

2024-й вже розпочався з тріумфального повернення "Принца Персії", а до кінця цього місяця геймери отримають продовження культової серії файтингів, одну з найкращих ігор сучасності в новій обгортці і декілька інших цікавих тайтлів. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати в список бажаного.

А в магазині Epic Games Store зараз дарують маловідому гру з рейтингом 93%. Це інді-адвенчура про подорож по величезному процедурно-генеруючому світу.

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