Студія Naughty Dog не стала вносити в The Last of Us Part I, ремейк першої частини серії, значущих змін в сюжет і геймплей. Розробники зосередилися на візуальній складовій, але все ж порадували користувачів дрібними відмінностями від оригіналу. Одна з них — робочі ваги. Завдяки цьому користувачі змогли дізнатися, скільки важить головний герой Джоел разом з екіпіровкою.

Невелике дослідження провів користувач Twitter під псевдонімом mitchob1012. В одній з локацій він побачив підлогові ваги і вирішив з'ясувати, чи функціонують вони. Як виявилося, Naughty Dog зробила цей елемент оточення робочим.

Ентузіаст встав на ваги, прицілився на циферблат, щоб краще його розгледіти, і побачив позначку 200 фунтів. Якщо перевести, то виходить 90,7 кілограма. Не так вже й багато з урахуванням рюкзака з декількома одиницями зброї, боєприпасами та іншими пристосуваннями. Виходить, сам Джоел важить близько 60-70 кг. Для постапокаліптичного світу, де спостерігаються проблеми з їжею, це норма.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

