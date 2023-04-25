Користувачам слід бути обережними в соцмережах.

Star Wars Jedi: Survivor вийде тільки 28 квітня, але як мінімум один з користувачів отримав копію гри в свої руки до релізу. Він пройшов очікуваний екшен і опублікував безліч спойлерів в Мережі.

Як повідомило видання The Gamer, витік походить від людини під псевдонімом KebbyPlays в Twitter. Недобросовісний користувач розкрив час, необхідний на проходження Star Wars Jedi: Survivor, виклав різноманітні скриншоти і повідомив про сюжетні ходи. Останні містять багато цікавих відомостей про персонажів і деякі сюрпризи, тому ми не станемо їх переказувати.

Зазвичай подібні витоки відбуваються через передчасну відправку фізичних копій гри до релізу. Наприклад, аналогічна ситуація в грудні 2020 року склалася з Cyberpunk 2077. Зараз спойлери до Star Wars Jedi: Survivor активно обговорюються на Reddit, ResetEra і в соціальних мережах. Фанатам, які чекають виходу проекту, краще відмовитися від перегляду матеріалів, пов'язаних з новими пригодами Кела Кестіса.

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Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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