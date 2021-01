До кінця січня передплатники сервісу Game Pass отримають дев'ять нових ігор собі до колекції.

Компанія Microsoft опублікувала список ігор, які разом з науково-фантастичним екшеном Control поповнять бібліотеку Game Pass на ПК, консолях Xbox, а також на Android-пристроях завдяки сервісу хмарного геймінгу xCloud.

Як зазначила компанія в офіційному блозі Xbox, у січні бібліотеку Game Pass поповнять наступні ігри:

Control (ПК) – 21 січня;

Desperados III (Android, Xbox, ПК) – 21 січня;

Donut County (Android, Xbox, ПК) – 21 січня;

Outer Wilds (Android) – 21 січня;

Cyber Shadow (Android, Xbox, ПК) – 26 січня;

The Medium (Xbox Series X/S, ПК) – 28 січня;

Yakuza 3 Remastered (Android, Xbox, ПК) – 28 січня;

Yakuza 4 Remastered (Android, Xbox, ПК) – 28 січня;

Yakuza 5 Remastered (Android, Xbox, ПК) – 28 січня.

Також Microsoft поділилася списком ігор, які покинуть бібліотеку сервісу 28 січня. Серед них наступні проекти:

Death Squared (Xbox);

Death's Gambit (ПК);

Final Fantasy XV (Xbox, ПК);

Fishing Sim World: Pro Tour (Xbox, ПК);

Gris (ПК);

Indivisible (Xbox, ПК);

Reigns: Game of Thrones (ПК);

Sea Salt (Xbox; ПК).

Своєю чергою власники консолей PlayStation в січні зможуть отримати за підпискою PS Plus екшен Shadow of the Tomb Raider, рольову гру GreedFall, а також Maneater. Крім того, власникам PlayStation 5 доступна бібліотека PS Plus Collection, що містить 20 найкращих хітів минулого покоління консолей.

Автор: Сергій Коршунов