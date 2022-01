Даними поділився надійний інформатор Том Хендерсон.

Інсайдер і репортер Bloomberg Джейсон Шрайер ще в квітні минулого року розповів про розробку ремейка The Last of Us. Спочатку над проектом працювала внутрішня команда Sony під назвою Visual Arts Service Group, а потім його передали в руки Naughty Dog. І схоже, гра знаходиться на фінальній стадії виробництва. Про це повідомив перевірений інсайдер Том Хендерсон.

Інформатор опублікував в особистому мікроблозі наступний пост: "Чув від кількох людей, що ремейк The Last of Us майже закінчений і може вийти в другій половині 2022 року".

Інсайдер поділився цими даними слідом за повідомленням співкерівника Naughty Dog Ніла Дракманна. На виставці CES 2022 директор заявив, що його студія працює відразу над декількома іграми. Крім ремейка The Last of Us, команда точно створює самостійний мережевий режим для TLoU II. Про розробку мультиплеєра розповіли ще до релізу сиквела, проте повноцінно проект поки не анонсували.

Інша інформація від Хендерсона

Інсайдер також чув про створення режисерської версії The Last of Us Part II для PlayStation 5. Однак він не знає, коли саме гра вийде.

На думку Хендерсона, Sony може випустити відразу три проекти по The Last of Us цієї осені, якщо раптом God of War Ragnarök перенесуть на перший квартал 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: