Каст екранізації The Last of Us поповнився ще одним актором. Творці картини офіційно оголосили, що Білла зіграє Нік Офферман. Він відомий за серіалами "Парки і зони відпочинку", "Бруклін 9-9", "Фарго" і "Розроби", а також фільмами "Я, Ерл і вмираюча дівчина" і "Малий годинник".

Спочатку про участь актора в майбутньому шоу HBO розповів Мюррей Бартлетт. Він зіграв Френка — вцілілого, який ховається в тому ж місті, що і Білл. Потім студія Naughty Dog офіційно оголосила про участь Ніка Оффермана в екранізації The Last of Us.

Нагадаємо: персонаж актора — це старий знайомий Джоела, до якого головний герой звернувся за допомогою під час своєї подорожі з Еллі. Білл страждає від параної, а його поведінка натякає на проблеми з психікою. Але зате він вміє ремонтувати ледве не будь-які механізми і навчився створювати різноманітні пастки.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої виявився імунітет до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону серіалу $200 мільйонів.

Автор: Назар Степорук