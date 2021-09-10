Крім чемпіонатів на заході будуть онлайн-квести і особистий залік, взяти участь в якому зможуть всі бажаючі.

Цього тижня, 12 вересня, Wargaming проведе щорічний онлайн-фестиваль "День танкіста". Початок івенту о 17:00. На заході пройде кілька турнірів. Глядачів очікують онлайн-квести, подарунки та особистий залік – за призи цього року боротимуться 200 тисяч гравців.

Розклад фестивалю "День танкіста 2021"

17:00 – "Клановий суперкубок", де у форматі "15 на 15" зійдуться найсильніші команди RU- та EU-регіонів:[FAME] Deal with it! і [MERCY] No Mercy. Призовий фонд цього змагання складе $40 тисяч.

19: 00 – "Турнір блогерів". Чемпіонат пройде у форматі "7 на 7". Чотири команди, що складаються з відомих "танкових" блогерів розіграють між собою призовий фонд у 500 тисяч грн.

Особистий залік – онлайн-змагання для аматорів, які зможуть показати свій скілл не виходячи з дому, і отримати за підсумком відмінні призи. Цей турнір буде йти паралельно з основною трансляцією. Взяти участь у ньому зможуть усі бажаючі.

Де подивитися "День танкіста 2021"

Трансляція онлайн-фестивалю буде доступна на всіх офіційних акаунтах World of Tanks в соціальних мережах і на офіційному YouTube-каналі гри.

Також у Wargaming розповіли, що до 17 вересня в преміум-магазині World of Tanks будуть доступні набори з новим стилем "День танкіста 2021" та іншим ігровим майном.

Нагадаємо, минулого року фестиваль "День танкіста"" подивилося понад 3 мільйонів глядачів.

Автор: Сергій Коршунов