Середній рейтинг цих ігор виявився на рівні 50 балів.

За підсумками року, всі звикли складати топи найкращих ігор, а ось Kotaku з Metacritic пішли у зворотний бік і зробили список найгірших ігор 2024 року.

Почесне перше місце посіла Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, файтинг, заснований на популярному аніме "Магічна битва". Також згадки варта Silent Hill: The Short Message, дії якої відбуваються не в Сайлент Хіллі.

Також до списку увійшли кілька ігор за мультиками: адаптація "Черепашок Ніндзя" і Looney Tunes цього разу не вдалися.

Jutsu Kaisen: Cursed Clash - 44 бали Looney Tunes: Wacky World of Sports - 47 балів Taxi Life: A City Driving Simulator - 51 бал Pneumata - 52 бали TMNT Arcade: Wrath of the Mutants - 52 бали Test Drive Unlimited Solar Crown - 53 бали Silent Hill: The Short Message - 53 бали Funko Fusion - 54 бали Die By The Blade - 54 бали Sker Ritual - 55 балів

Раніше ми розповідали, що IGN склав топ-100 найкращих ігор для Playstation усіх часів і народів. До п'ятірки найкращих увійшли класичні для платформи серії Metal Gear, God of War, Bloodborne, Shadow of the Colossus і The Last of Us.

