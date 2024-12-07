За підсумками року, всі звикли складати топи найкращих ігор, а ось Kotaku з Metacritic пішли у зворотний бік і зробили список найгірших ігор 2024 року.
Почесне перше місце посіла Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, файтинг, заснований на популярному аніме "Магічна битва". Також згадки варта Silent Hill: The Short Message, дії якої відбуваються не в Сайлент Хіллі.
Також до списку увійшли кілька ігор за мультиками: адаптація "Черепашок Ніндзя" і Looney Tunes цього разу не вдалися.
- Jutsu Kaisen: Cursed Clash - 44 бали
- Looney Tunes: Wacky World of Sports - 47 балів
- Taxi Life: A City Driving Simulator - 51 бал
- Pneumata - 52 бали
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants - 52 бали
- Test Drive Unlimited Solar Crown - 53 бали
- Silent Hill: The Short Message - 53 бали
- Funko Fusion - 54 бали
- Die By The Blade - 54 бали
- Sker Ritual - 55 балів
Раніше ми розповідали, що IGN склав топ-100 найкращих ігор для Playstation усіх часів і народів. До п'ятірки найкращих увійшли класичні для платформи серії Metal Gear, God of War, Bloodborne, Shadow of the Colossus і The Last of Us.