Головний приз дістався Cult оf The Lamb.

Gayming Awards — це єдина церемонія нагородження, на якій вшановують ігри з ЛГБТК-персонажами і меншинами. Принаймні, так заявляють організатори заходу. У 2023-му вона відбулася 24 квітня. На церемонії обирали найкращі тематичні проєкти 2022 року. Головний приз дістався невеликій грі Cult of the Lamb від студії Massive Monster і видавництва Devolver Digital.

За лідерство в головній номінації боролися також God of War Ragnarök і Elden Ring. Однак вони не змогли завоювати першість. А ось читачі журналу Gayming Magazine віддали свої голоси за котячу пригоду Stray. Переможців також визначили у восьми інших категоріях:

Премія Gayming Icon — Ешлі Берч;

Найкраща ЛГБТК+-гра серед інді — Wylde Flowers;

Кращий ЛГБТК+-стример — DragTrashly;

Кращий ЛГБТК+-стример (висхідна зірка) — усі номінанти;

Нагорода за автентичну репрезентацію — I Was a Teenage Exocolonist;

Кращий ЛГБТК+-персонаж року — Лор (New Tales from the Borderlands);

Краща настільна гра з ЛГБТК+ — Adventuring with Pride — А Queero's Journey;

Кращий ЛГБТК+-момент в коміксі — Young Men In Love.

Cult оf The Lamb — детальніше про гру

У проєкті поєднуються елементи декількох жанрів — містобудівного симулятора, ізометричного екшену і роглайта. За сюжетом необхідно створити свій культ в землях лжепророків.

Геймплей в Cult оf The Lamb ділиться на дві частини. Перша — це вилазки у ворожі локації з боями і збором корисних предметів. А друга — управління поселенням.

Cult оf The Lamb вийшла 11 серпня 2022 року на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch.

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