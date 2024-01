У список, серед інших, увійшла випущена зовсім нещодавно Baldur's Gate 3.

Культовий геймдизайнер і співавтор оригінальних Fallout Тім Кейн назвав свій топ-5 сучасних рольових ігор, у яких належить повчитися всім розробникам. Думкою він поділився на особистому YouTube-каналі.

На початку ролика Кейн підкреслив, що мова не йде про традиційний топ кращих RPG – названі ним тайтли можуть навчити різним аспектам створення рольових ігор. За його думкою, на них рекомендується звернути увагу навіть у випадку, якщо вони не подобаються з тих чи інших причин.

Свою добірку геймдизайнер відкрив із World of Warcraft – Кейн вважає, що гра першокласно відпрацювала концепцію, коли легкий рівень складності дозволяє сильніше захопити гравця в свій світ.

Слідом Кейн виділив Elden Ring. На відміну від WoW, проєкт від From Software підкуповує високою складністю, а також тим, що місцевий "лор" і міфологію потрібно розкривати через дослідження самої гри – напряму в Elden Ring практично нічого не говориться.

TES V: Skyrim потрапив в тому завдяки тому, що є "майстер-класом" в дослідженні ігрового світу. Крім того, розробник високо оцінив роботу художників і загальний дизайн рівнів.

Замкнули рейтинг Fallout: New Vegas і Baldur's Gate III. Обидві RPG подобаються геймдизайнеру за те, що в міру проходження гравцям часто даються вибори без очевидного морального підтексту, при цьому вони нерідко впливають на подальший розвиток подій.

Поза топом творець Fallout порадив вивчити і інші культові ігри: наприклад, той же Half-Life 2 або Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Говорячи про Half-Life 2, в розробці знаходиться ремастер культової гри, який створюється ентузіастами при підтримці Nvidia. Нещодавно розробники показали новий трейлер, в якому можна оцінити різні локації, в тому числі Рейвенхольм.

Також в розробці знаходиться сиквел The Masquerade – Bloodlines. За нього відповідає студія The Chinese Room, яка відома за Everybody's Gone to The Rapture і Amnesia: A Machine for Pigs. Реліз очікується цієї осені.

