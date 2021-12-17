Усейн Болт навчився перемагати саме завдяки інтерактивним розвагам.

Усейн Болт — це найзнаменитіший легкоатлет на Землі. Він 8-разовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу. У своїй дисципліні спортсмен встановив одразу декілька рекордів — в бігові на сто і двісті метрів, а також в естафеті 4х100 метрів у складі збірної Ямайки. Нещодавно Усейн Болт дав інтерв'ю і розповів про те, як відеоігри навчили його досягати перемоги.

Як передає портал IGN з посиланням на першоджерело, легкоатлет заявив: "Я б сказав, я відчуваю, що це [відеоігри] як би допомогло моєму голоду. Розумієте, про що я? Завжди хочеться перемагати. Але мені здається, що це в якійсь мірі допомогло в легкій атлетиці, тому що тепер, коли ти виходиш на доріжку, у тебе такий менталітет, як і під час гри у відеоігри. Ти просто хочеш перемогти".

Усейн Болт також погодився з твердженням, що міг би стати кіберспортсменом або стримером. Однак він занадто рано для цього народився: "Я думаю, що в молодості я дуже сильно захоплювався відеоіграми, тому що іноді я пропускав тренування, щоб піти в магазин відеоігор і пограти в них. Мій тренер дзвонив батькові і говорив: "Слухай, він сьогодні не прийшов на тренування". Батько запитував: "Чому ти не пішов на тренування?" А у мене не було відповіді. Розумієте, про що я? Так що я точно знаю тільки те, що якби у нас було те, що є зараз, я б гарантовано став геймером".

Важливість заяви Усейна Болта

Відеоігри досі прийнято демонізувати. Їх часто роблять причиною злочинів і агресивної поведінки серед підлітків, незважаючи на наукові дослідження, які доводять зворотне. Он в новій версії "Ну, постривай" Вовка зробили геймером — ця "шкідлива звичка" замінила куріння і вживання алкоголю.

Знаменитий легкоатлет довів, що захоплення відеоіграми допомагає досягати успіху. Це цілком здорове заняття, якщо знати міру.

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Автор: Назар Степорук