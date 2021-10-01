Менш ніж за рік після релізу перевидання легендарної Demon's Souls на PlayStation 5 розійшлося тиражем у 1,4 мільйона копій.

Sony оголосила про покупку студії Bluepoint Games, відповідальної за створення свіжого ремейку Demon's Souls, який менш ніж за рік після релізу на PlayStation 5 розійшовся тиражем у 1,4 мільйона копій.

Про угоду, не називаючи суму, повідомив голова PlayStation Studios Герман Хюльст в блозі компанії.

"Ніхто з вас не очікував цієї угоди", – додав Хюльст на своїй сторінці в Твіттері.

Так голова PlayStation Studios пожартував над тим, як в червні цього року під новиною про придбання студії Housemarque в японському блозі PlayStation опублікували логотип розробників ремейка Demon's Souls.

Самі ж Bluepoint Games подякували фанатам за підтримку і повідомили, що задоволені стати частиною внутрішніх студій PlayStation.

"Остін, штат Техас, був домом для студії Bluepoint з моменту її заснування у 2006 році, а зараз наша команда налічує майже 70 надталантливих творчих людей і при цьому продовжує розширюватися. Хоча за останні 15 років студія значно зросла в масштабах, наші принципи залишаються колишніми – ми прагнемо виходити за межі можливого і створювати ігри найвищої якості, отримуючи задоволення від процесу. Це дозволило нам досягти успіху, і ми дуже раді, що PlayStation Studios розділяє схожі принципи і бачення", – підкреслив президент Bluepoint Games Марко Траш.

В інтерв'ю виданню IGN голова Bluepoint Games розповів, що під час роботи над перевиданням збірки God of War Collection в студії було лише 15 осіб. Зараз команда виросла до 70 співробітників, а в розробці ремейка Demon's Souls було задіяно 95 осіб, включаючи аутсорсерів.

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Переговори про покупку обидві сторони почали вести активно після релізу ремейка Demon's Souls. За словами Марко Траша, угода дозволила Bluepoint Games працювати спільно з Sony "без зайвої бюрократії". Президент студії розповів, що завдяки співпраці з Sony у розробників, наприклад, була можливість найняти Лондонський симфонічний оркестр для запису саундтреку до Demon's Souls.

Тепер у складі PlayStation Studios компанія Bluepoint займеться розробкою "оригінального контенту". Мається на увазі новий IP (інтелектуальна власність) або ж новий ремейк – невідомо. Оскільки в студії вважають ремейки також частково "оригінальним контентом". А Герман Хюльст в інтерв'ю IGN пояснив, що дана угода допоможе Bluepoint "зосередитися на своїх іграх, і на тому, що у них виходить найкраще".

За свою історію Bluepoint Games розробила наступні проекти:

God of War Collection – збірка оновлених версій God of War та God of War II для PS3;

Titanfall – портування гри для Xbox 360;

Gravity Rush – ремастер для PS4;

Uncharted: The Nathan Drake Collection – ремастер трилогії Uncharted для PS4;

Shadow of the Colossus – спочатку гру портували з PS2 на PS3, а пізніше випустили ремейк для PS4;

Demon's Souls – ремейк для PlayStation 5.

Нагадаємо, ремейк Demon's Souls вийшов 12 листопада 2020 року тільки на PlayStation 5. Гру захоплено прийняла як преса, так і шанувальники. На агрегаторі Metacritic у ремейка 92 бали від ЗМІ та 8 балів з 10-ти від гравців.

Автор: Сергій Коршунов