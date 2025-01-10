"Усі ці зображення - неофіційні".

Після численних зливів Nintendo Switch 2, здається, що ми знаємо про консоль вже все, але ж ще навіть офіційного анонсу не було. Сьогодні Nintendo вперше прокоментувала витоки.

У коментарі японському журналу The Sankei Shimbu Nintendo заявила, що всі зображення в інтернеті - неофіційні:

"Що стосується зображень і відео, то вони не є офіційними."

Також компанія зробила заяву з приводу макета Nintendo Switch 2, який був представлений на CES 2025 виробником аксесуарів для консолі Genki: "Ігрове обладнання, яке Genki на виставці CES видавала за обладнання Nintendo, є неофіційним і не було надане компанії Nintendo."

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Мережею вже гуляє кілька рендерів майбутньої консолі і навіть справжні фізичні макети, але Nintendo все ще тягне з офіційним анонсом портативки. Раніше компанія оголошувала, що збирається представити Nintendo Switch 2 до кінця фінансового року, тобто до 31 березня.

Раніше ми розповідали, що Nintendo зареєструвала власний аналог Nvidia DLSS для Nintendo Switch 2. Технологія покликана зменшити розмір ігор на консолі.

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