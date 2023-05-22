Схоже, в проєкті покажуть сучасність.

В Mortal Kombat 1 користувачів чекає абсолютно новий всесвіт, в якому старі персонажі отримають інші історії. Більше подробиць розробники поки не розкривають. Але завдяки одному пильному фанату нещодавно вдалося з'ясувати важливу деталь.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом CaptainKashup уважно вивчив дебютний трейлер Mortal Kombat 1 і з'ясував, в яку епоху розгортаються події файтинга. Виявляється, ролик містить кілька доказів, що в грі покажуть сучасність. На це натякають електрична лампа, вентилятор і супутникова антена. Всі згадані предмети показано в різних кадрах на задньому фоні. Однак вони чітко ілюструють, що користувачів чекає сучасна епоха.

Окремо варто відзначити присутність молодих Ханзо Хасаші і Бі-Хана — Скорпіона і першого Саб-Зіро — в трейлері. Згідно з популярною фанатською теорією, їх конфлікт почався в епоху Едо. Саме тому багато хто вважав, що в трейлері показано героїв в минулому. Однак в Mortal Kombat 1 канон перепишуть, і в результаті взаємини персонажів, судячи з усього, почнуться вже в сучасності.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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