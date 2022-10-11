Один з акторів написав: "Щось наближається".

Інтрига навколо анонсу Death Stranding 2 — вже зовсім і не інтрига. Про розробку гри давно відомо завдяки витокам і відомостям від інсайдерів. Однак студія Kojima Productions все ще намагається зберігати ореол таємниці навколо проекту. У Мережі публікуються різноманітні натяки, і один з них нещодавно надійшов від актора Томмі Ерла Дженкінса.

Виконавець ролі Дайхардмена в Death Stranding написав на особистому акаунті в Twitter: "Щось наближається. Ви готові?" Чому мова саме про сиквел гри Kojima Productions, здогадатися нескладно. Засновник компанії Хідео Кодзіма вже кілька тижнів публікує зображення з закритими обличчями актрис і фразами "хто я" і "де я". Першою з виконавиць виявилася Ель Фаннінг ("Велика", "Неоновий демон").

Репост однієї з картинок зробила продюсер Kojima Productions Катерина Тарасова з України. До публікації вона прикріпила тег Death Stranding, хоча раніше рекламну кампанію не пов'язували з серією. Потім дівчина заявила, що просто помилилася, але користувачі їй не вірять. Фанати вже навіть здогадалися, яка роль дістанеться Ель Фаннінг. Писати про це ми не будемо, тому що теорія включає спойлери до гри.

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Death Stranding 2 — основні подробиці

Згідно з офіційною інформацією, Kojima Productions запланувала два релізи в осяжному майбутньому. Перший проект масштабний, а другий — менший і експериментальний.

В одному з інтерв'ю Норман Рідус, виконавець головної ролі в Death Stranding, розповів про розробку сиквела. Кодзіма в жартівливій формі підтвердив слова актора. Продовження серії, найімовірніше, стане великою грою Kojima Productions.

За даними інсайдера Dusk Golem (він же AestheticGamer), сиквел створюється під кодовою назвою Ocean. Він входить в контракт між Kojima Productions і Sony, а тому буде як мінімум тимчасовим ексклюзивом PlayStation.

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