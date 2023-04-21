Розробники спеціально показали виконання ролика на движку Unreal Engine.

Студія DRAMA випустила перший геймплейний трейлер Unrecord — неймовірно реалістичного шутера з видом з нагрудної камери. Користувачі навіть не повірили, що це справжній ігровий процес, а не записаний ролик.

На відео демонструються перестрілки в покинутій будівлі. Головний герой застосовує в боях виключно пістолет. Протагоніст стріляв, виглядаючи з укриття, перезаряджався і прицілювався за допомогою мушки на зброї. Інтерфейс в грі відсутній, хоча є можливість подивитися кількість патронів в обоймі.

В Unrecord немає ніяких цілевказівників над противниками. А визначати напрямок стрільби належить за звуками і оточенням. Варто також відзначити, що розробники реалізували тряску камери під час пересування і сильну віддачу при веденні вогню. Все це підкреслює реалістичність, але як такі рішення позначаться на сприйнятті геймплея, ще належить з'ясувати.

Користувачі після перегляду трейлера відмовилися вірити, що на екрані демонструється справжня гра. В результаті DRAMA довелося опублікувати в Twitter ролик, де весь геймплей показано через інструментарій Unreal Engine з паузами і окремим акцентом на невеликих багах.

Unrecord — що відомо про гру

Це тактичний шутер, в якому належить розслідувати кілька кримінальних справ. Користувачі зіткнуться з різними персонажами та моральними дилемами. Обіцяні також сюжетні повороти і опрацьовані діалоги.

Гра конструюється під вид з нагрудної камери, завдяки чому створюється ефект обману зору.

У стрільбі однією з головних особливостей стане система вільного прицілювання з необмеженими рухами руками.

Unrecord вийде в Steam, дата релізу поки не оголошена.

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