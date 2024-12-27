За цей рік гру купили мільйон разів.

Розробники NieR: Automata оголосили, що світові продажі екшену перевищили дев'ятимільйонний тираж. На початку року цифра становила вісім мільйонів, всього за 10 місяців гра залучила ще мільйон гравців.

Про це автори розповіли у своїх соціальних мережах, підкресливши, що враховувалися як цифрові продажі, так і фізичні видання. Настільки тривалий інтерес до проєкту зберігається частково завдяки частим знижкам: з моменту релізу в лютому 2017 року NieR: Automata нерідко з'являється на розпродажах за зниженою ціною.

NieR: Automata продовжує приваблювати нових гравців унікальним поєднанням екшену, глибокого сюжетного наповнення і незвичайної естетики.

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Реліз NieR: Automata відбувся в 2017 році, і за минулий час гра неодноразово отримувала похвалу за глибоку історію, вражаючу атмосферу і незвичайні кінцівки.

Раніше ми розповідали, що за 2024 рік у Steam вийшло 19 тисяч нових ігор. Це рекорд за весь час існування магазину.

Також пройшов слух, що Metal Gear Solid Delta, ремейк MGS 3: Snake Eater, може вийти вже в лютому наступного року.

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