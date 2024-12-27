Інформація надійшла з чилійського магазину ігор.

Konami заявляла, що ремейк Metal Gear Solid Delta вийде у 2024 році. Але ось до кінця року залишилося всього кілька днів, а про гру немає жодних звісток ще з осені.

Очевидно, що гру перенесли на наступний рік, але на коли? Передзамовлення на MGS: Delta відкриті ще з минулого року. Спочатку реліз планувався на жовтень 2024 року, потім його перенесли на листопад, а зараз вікно релізу очікується між груднем і січнем. Видання Republicatecno повідомляє, що 24 грудня покупці отримали повідомлення, що реліз гри вже близько.

Крім того, користувач Reddit з Чилі під ніком lobofiero030 розповів виданню, що місцеві магазини ігор почали приймати замовлення на резервування рімейка MGS. У своїх соціальних мережах ритейлери вказують, що гра вийде в лютому 2025 року.

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