Комплект ремастерів Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition відзначився жахливою якістю. Оновлені GTA III, Vice City і San Andreas страждали від безлічі багів, технічних недоліків і дивних візуальних рішень. Користувачі активно критикували перевидання і ставили їм низькі оцінки на Metacritic. Щоб трохи заспокоїти аудиторію, Rockstar Games подарувала власникам ремастерів оригінальні ігри. А зараз студія вирішила знову задобрити аудиторію.Читайте такожПокупцям GTA: The Trilogy на ПК роздали оригінальні ігри – це розлютило власників консолей

Розробники пропонують всім покупцям Grand Theft Auto: The Trilogy безкоштовно отримати один проект на вибір з каталогу Rockstar. У список входять Bully: Scholarship Edition, LA Noire, Max Payne 3, Grand Theft Auto IV: Complete Edition і Grand Theft Auto V: Premium Edition. Якщо у користувача є всі ігри зі списку, то йому запропонують $1,25 мільйона для GTA Online або 55 золотих злитків для Red Dead Online. Акція діє до 5 січня, але проходить вона тільки на ПК, як і у випадку з роздачею оригінальних GTA III, Vice City і San Andreas. Власники консолей знову залишаться без подарунків.

Коротко про недоліки Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

У ремастерах майже кожен аспект візуальної складової був виконаний погано. Це стосується текстур, моделей, ефектів, рослинності, освітлення та іншого.

Оновлені версії також страждали від засилля багів. Деякі з них відчутно заважали проходити ігри.

З моменту запуску ремастери отримали кілька патчів, які усунули частину проблем. Наприклад, вони виправили дощ у San Andreas, через який нічого не було видно.

Автор: Назар Степорук