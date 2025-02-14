Гравці ображають один одного і вкидають дезінформацію про трейлер GTA 6.

Rockstar несподівано відкрила офіційний сервер у Discord, де фанати отримали довгоочікуваний простір для обговорення GTA 6. Але замість конструктивних бесід все одразу перетворилося на цирк: нескінченні чутки, хибні тривоги, рандомні зливи та море повідомлень у стилі "Трейлер 2 КОЛИ???".

Спочатку фанати навіть сумнівалися, чи справді сервер офіційний, але Rockstar підтвердила його існування у свіжому оновленні GTA Online. На сервері є канали для пошуку напарників, обговорення старих ігор і внутрішньоігрових подій, але майже всі розмови зводяться до однієї теми - що там із GTA 6.

Як це зазвичай буває, хтось запустив чутку про те, що новий трейлер раптово з'явився на YouTube. У чаті почалася паніка, десятки людей помчали перевіряти канал Rockstar, і, звісно, нічого там не знайшли. У відповідь почався шквал звинувачень, змов і чергових теорій про те, коли ж студія нарешті розродиться новою інформацією.

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Модератори відчайдушно намагаються навести лад, увімкнувши повільний режим, тепер відправити повідомлення можна раз на 10 хвилин. Але навіть це не заважає чатам наповнюватися сотнями однакових повідомлень, спекуляцій і дезінформації.

Деякі фанати впевнені, що запуск Discord означає швидкий анонс нового трейлера або дату виходу. Однак знаючи Rockstar, передбачити що-небудь неможливо, студія може раптово викотити новину в будь-який момент або просто спостерігати за хаосом з боку, поки тисячі людей продовжують гадати, що буде далі.

Раніше глава Take-Two Штраус Зельник підтвердив, що GTA 6 вийде на ПК пізніше, ніж на консолях. Така вже традиція склалася у Rockstar: не випускати свої ігри на всіх платформах одночасно.

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