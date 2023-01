Йдеться про багатокористувацький проект.

Naughty Dog ще до релізу The Last of Us Part II анонсувала самостійний мультиплеєр на базі гри. Це буде наступний і "найамбітніший" проект студії.

Таку заяву зробив співкерівник Naughty Dog і голова розробки двох частин The Last оf Us Ніл Дракманн в інтерв'ю виданню Comicbook. Він сказав: "Ви знаєте, що існує багатокористувацький проєкт Last of Us, над яким ми працюємо вже давно, [почали] ще до виходу The Last of Us Part II. Це найамбітніший проєкт, який ми коли-небудь робили: розширення світу, продовження історії, але в багатокористувацькому просторі... Я не буду говорити про це занадто багато".

Дракманн підкреслив, що Naughty Dog зіткнулася зі складнощами при створенні гри. Розповісти історію за допомогою проекту про багатокористувацькі змагання виявилося непросто. Окремо керівник студії згадав про секретну новинку, над якою зараз працюють розробники, але деталями він не поділився.

Нова багатокористувацька The Last of Us: що відомо

Naughty Dog неодноразово згадувала про гру, але повноцінно її так і анонсувала. Студія не представила жодного ролика та як і раніше тримає в таємниці всі деталі.

За минулі роки розробники опублікували лише кілька концепт-артів гри. Перший показали в рамках Summer Game Fest 2022.

Події багатокористувацької The Last of Us розгортаються в Сан-Франциско. Важливою частиною проекту стане сюжет, але в якому форматі його реалізують, поки незрозуміло.

