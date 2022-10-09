Ед Бун поділився інформацією на честь 30-річчя серії.

Культовій серії файтингів Mortal Kombat виповнилося 30 років. На честь цього творець і ідейний натхненник серії Ед Бун розповів, як у першій грі франшизи з'явилися "фаталіті".

Засновник NetherRealm Studios дав інтерв'ю блогеру Брайану Тонгу. Він повідомив, що спочатку розробники не планували додавати криваві добивання в проект. "Фаталіті" хотіли реалізувати лише для Шанг Цунга, останнього боса в першій Mortal Kombat. Але потім з'явилася ідея надати таку можливість гравцям, щоб вони самі вирішували, чи варто завершити бій видовищним вбивством.

"У Шанг Цунга, фінального персонажа-боса в грі, був такий прийом, коли він перемагав вас, він [діставав] великий меч і відрубував вам голову. Тож це ["фаталіті"] мав здійснювати тільки бос, але одного разу, просто дуріючи, ми змусили Джонні Кейджа пригнутися і вдарити хлопця аперкотом. А потім ми просто використали анімацію голови [з "фаталіті" Шанг Цунга]", — розповів Бун.

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За словами творця Mortal Kombat, ідея справила великий вплив на колектив. Одні розробники вважали, що добивання обов'язково потрібно впровадити в гру, а інші виступали проти. Бун звернув увагу на бурхливу реакцію команди і вирішив реалізувати "фаталіті" в першій частині MK. Після виходу вони стали однією з головних особливостей файтинга.

Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. Однак офіційні відомості з цього приводу не надходили.

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