Тепер логічно припустити, що нова гра Ніла Дракмана це не The Last of Us Part 3.

Трой Бейкер офіційно повернеться в наступній грі Naughty Dog під керівництвом Ніла Дракмана, але, тепер очевидно, що це буде не The Last of Us Part 3.

Про це повідомив журнал GQ у статті, присвяченій кар'єрі Бейкера. У матеріалі йдеться про те, що актор візьме участь у новому проєкті Дракмана в Naughty Dog. Сам Дракман зазначив: "Я без роздумів завжди працюватиму з Троєм".

Бейкер відомий за роллю Джоела Міллера в серії The Last of Us і Сема Дрейка в Uncharted. Однак, з урахуванням долі Джоела в другій частині The Last of Us, його повернення в третій здається малоймовірним.

Студія Naughty Dog поки не розкриває подробиць про свій наступний проєкт. Дракман раніше згадував, що вони не збираються залишатися виключно "студією The Last of Us". Можливо, на нас чекає нова гра серії Uncharted за участю Сема Дрейка або абсолютно нова франшиза з новими персонажами.

Раніше ми розповідали, що актор, який зіграв Кратоса в останніх God of War, натякнув на швидкий анонс чогось нового в серії ігор. За його словами, новини про God of War можна очікувати вже найближчого тижня.

