З моменту виходу гри минуло менше ніж півроку.

Екшен Final Fantasy 16 позбувся антипіратського захисту Denuvo. Square Enix тихо видалила DRM через трохи більше п'яти місяців після релізу гри на ПК.

Зміни набули чинності разом із виходом оновлення 1.03. У патчі розробники виправили низку технічних проблем, включно з помилками локалізації та графічними багами, але про вирізання Denuvo в описі апдейту не згадувалося. Інформацію про зникнення захисту виявили користувачі, відстеживши зміни на SteamDB. Пізніше позначку про Denuvo прибрали і зі сторінки гри в Steam.

Практично відразу після виявлення "зникнення" DRM, у мережі з'явилася і зламана версія Final Fantasy 16.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Square Enix проведе презентацію на честь 15 річниці NieR. Там можуть анонсувати нову гру серії, а саму трансляцію відвідають ключові розробники серії, включно з геймдиректором Йоко Таро.

Крім того, нещодавно програміст, який написав першу Final Fantasy, уперше за багато років з'явився на публіці. Насір Гебеллі розповів, як так вийшло, що він почав роботу над грою, а також про своє головне технічне досягнення.

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