Анну згадували в грі, але жодного разу не показували.

Серіал The Last of Us — одна з найяскравіших прем'єр 2023 року на малих екранах. Напередодні релізу першої серії знімальна команда і актори активно дають інтерв'ю і розповідають різні деталі. Вони вже розповіли про новий спосіб зараження в шоу і флешбеках з Джоелом до пандемії. А нещодавно стало відомо, чому в картині вирішили продемонструвати Анну, матір головної героїні Еллі.

Інформацією поділився співкерівник Naughty Dog, голова розробки The Last of Us і режисер одного з епізодів серіалу Ніл Дракманн. Він повідомив, що в шоу і грі можна реалізувати різні підходи до оповіді. У картині не обов'язково показувати всі події з позиції Джоела і Еллі. Можна приділити увагу іншим персонажам і посилити їх взаємодію з центральним дуетом.

Дракманн також повідомив, що після виходу The Last of Us були створені різні концепції для гри. Одну з них, яка включає матір Еллі Анну, використали для серіалу.

"Є й інші історії, які були написані після виходу гри для різних проєктів, які з тих чи інших причин не відбулися, і коли ми з Крейгом почали обговорювати історію та розбивати її на частини, я згадав деякі з них, і він широко розплющив очі, як фанат, і сказав: "О Боже, ми повинні перенести їх на екран, ми повинні включити їх у шоу". Ви могли бачити в трейлері, який ми нещодавно випустили, що Ешлі Джонсон грає маму Еллі, і це була одна з тих історій, які близькі й дорогі моєму серцю, і я так радий, що вона отримає життя", — заявив Дракманн.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

