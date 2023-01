Це будуть "кумедні і дуже важливі" для історії моменти.

Наближається прем'єра першого епізоду серіалу The Last of Us, тому Sony і HBO на повну розкрутили рекламний маховик. У пресі з'являється багато інтерв'ю від акторів і команди, в яких розкриваються різні деталі. Нещодавно стало відомо, що в шоу продемонструють інший спосіб поширення вірусу. А тепер з'явилася інформація про флешбеки з показом життя головного героя Джоела та інших персонажів до пандемії.

Про це в інтерв'ю IGN розповів Габріель Луна, який виконав роль Томмі — брата протагоніста. Він заявив: "Ми зможемо дослідити багато моментів, що передують інциденту... Ми побачимо, як вони на деякий час стали сім'єю. Ці моменти, коли все ще нормально, були дуже кумедними, а також дуже важливими для історії, щоб показати, який вигляд має ця маленька сім'я, коли вони не борються за своє життя".

Нагадаємо, події гри The Last of Us стартують відразу з початку пандемії. Остін, штат Техас, де жив Джоел з дочкою Сарою, виявився одним з епіцентрів зараження. Користувачам показують, як вони разом з Томмі намагалися втекти, і до чого це призвело.

Важливо відзначити, що в створенні серіалу активну участь брав співкерівник Naughty Dog і голова розробки The Last of Us Ніл Дракманн. А раз так, то користувачі можуть розраховувати на канонічну демонстрацію минулого Джоела.

